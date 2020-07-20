Иконка и заставка для мобильного приложения Android

Требуется разработать иконку и заставку (для вертикального положения) для мобильного приложения на базе Android.

Во вложении тех.задание. Срок: 17.07

В результате от вас должно быть два варианта. Желательно вектор (но не принципиально, можно растр). Прошу учесть размеры экранов и соотношение сторон мобильных устройств.

Приложение находится в разработке, поэтому дизайн иконки и дизайн заставки зависят только от вас, а не от текущего вида приложения.