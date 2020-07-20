Иконка и заставка для мобильного приложения Android

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен14 заявок443 просмотра

Требуется разработать иконку и заставку (для вертикального положения) для мобильного приложения на базе Android. 

Во вложении тех.задание. Срок: 17.07

В результате от вас должно быть два варианта. Желательно вектор (но не принципиально, можно растр). Прошу учесть размеры экранов и соотношение сторон мобильных устройств.

Приложение находится в разработке, поэтому дизайн иконки и дизайн заставки зависят только от вас, а не от текущего вида приложения.

Android
5 лет назад
halm
Илья 
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Выбранный исполнитель

ivanlao
Иван 
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