Сделать дизайн мобильного приложения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт25 заявок696 просмотров

Вайфреймы есть.Нужно сделать дизайн.Несколько экранов.И консультировать меня.

5 лет назад
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Гапонов 
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