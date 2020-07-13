Требуется разработать иконку и заставку (для вертикального положения) для мобильного приложения на базе Android. Во вложении тех.задание. Срок: 17.07 В результате от вас должно быть два варианта. Желательно вектор (но не принципиально, можно растр). ...
Сделать дизайн мобильного приложения
Вайфреймы есть.Нужно сделать дизайн.Несколько экранов.И консультировать меня.
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