Дизайн мобильного приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт4 заявки199 просмотров

Требуется дизайн приложения по вызову такси (iOS, Android).

Для разных платформ должен быть одинаковый дизайн.

1. сплешскрин

2. домашняя страница с основными действиями (оформить заказ, история заказов, позвонить диспетчеру, обратная связь)

3. форма оформления заказа (откуда, куда, класс машины (тариф), дополнительные пожелания)

4. список водителей готовых выполнить заказ с возможностью выбора одного из них.

5. машина в пути (таймер времени подачи машины)

6. машина подъехала, выходим.

5 и 6 пункты возможно следует объединить в одном экране.

Всё делается под одно определенное разрешение, нарезку и ресайз под остальные выполним сами.

Таблетки пока не учитываем.

Более подробно при общении с кандидатом.

AndroidiOS
12 лет назад
Kulkoff
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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