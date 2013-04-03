Готов рассмореть варианты дизайна приложения для iPhone. Бюджет 100-200 $, готов обсуждать обьем и стоимость работ. Примерное ТЗ на приложение прилагаю.
Дизайн мобильного приложения
Требуется дизайн приложения по вызову такси (iOS, Android).
Для разных платформ должен быть одинаковый дизайн.
1. сплешскрин
2. домашняя страница с основными действиями (оформить заказ, история заказов, позвонить диспетчеру, обратная связь)
3. форма оформления заказа (откуда, куда, класс машины (тариф), дополнительные пожелания)
4. список водителей готовых выполнить заказ с возможностью выбора одного из них.
5. машина в пути (таймер времени подачи машины)
6. машина подъехала, выходим.
5 и 6 пункты возможно следует объединить в одном экране.
Всё делается под одно определенное разрешение, нарезку и ресайз под остальные выполним сами.
Таблетки пока не учитываем.
Более подробно при общении с кандидатом.
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