Дизайн мобильного приложения

$57
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт7 заявок236 просмотров

нужен дизайн мобильного приложения,ТЗ в прикрепленном. В будущем возможны доработки за доп плату

8 лет назад
prazdnikmeda
Андрей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров