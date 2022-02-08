Есть дизайн мобильного приложения на котором необходимо переделать несколько экранов. От вас знание гайдлайнов\ чувство вкуса \ умение обосновать свою мысль (почему сделано именно так)\ примеры работ(моб.приложений) подкрепленные к заявке Работа проектная Оплата wmz
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