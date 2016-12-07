Нужно срочно нарисовать Банковскую карту и Дизайн моб. приложения

$200
Дизайн мобильных приложенийЗавершен10 заявок566 просмотров
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Моб, приложение должно быть похожим на Сбербанк-онл@йн и быть под iPhone + Android (см. пример в аттаче).

Банковская карта должна быть броской, стильной, и выглядеть дорого (см. пример в аттаче).

за хорошую карту могу предложить 3000 руб

за приложение 5000+5000р

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$120
3 дня
Красавчек! Все сделал! Слава России, слава Украине!
Всегда на связи, хороший в общении человек, четкие поставлены задачи! Спасибо, надеюсь будем сотрудничать дальше!!!