Нужен дизайн сайта для шаблона под смартфоны, а также дизайн внутренней Landing - страницы на подобие такой: [url=http://trial6.on-advantshop.net/trial_109996_ypyogbxqes/products/dress-city-nights?v=grey]http://trial6.on-advantshop.net/trial_109996_ypyogbxqes/products/dress-city-nights?v=grey [/url]Подробное ТЗ последует.
Нужно срочно нарисовать Банковскую карту и Дизайн моб. приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Моб, приложение должно быть похожим на Сбербанк-онл@йн и быть под iPhone + Android (см. пример в аттаче).
Банковская карта должна быть броской, стильной, и выглядеть дорого (см. пример в аттаче).
за хорошую карту могу предложить 3000 руб
за приложение 5000+5000р
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