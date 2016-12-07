Нужно срочно нарисовать Банковскую карту и Дизайн моб. приложения

Моб, приложение должно быть похожим на Сбербанк-онл@йн и быть под iPhone + Android (см. пример в аттаче).

Банковская карта должна быть броской, стильной, и выглядеть дорого (см. пример в аттаче).

за хорошую карту могу предложить 3000 руб

за приложение 5000+5000р