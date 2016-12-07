Требуется разработка дизайна портала для iOS и android, далее планируется доработка под планшеты. Ориентировочно 25 разных экранов и около 40 с незначительными отличиями т.е. не более 20-30-%.Результат работ нужно будет сдавать в векторе (скетч или ...
Разработать дизайн приложения
Нужно нарисовать 9 экранов приложения.
Жду цены и сроки.
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