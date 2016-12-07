UX / UI дизайн android и iOS приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт16 заявок291 просмотр

Требуется разработка дизайна портала для iOS и android, далее планируется доработка под планшеты. Ориентировочно 25 разных экранов и около 40 с незначительными отличиями т.е. не более 20-30-%.Результат работ нужно будет сдавать в векторе (скетч или иллюстратор). В скетче предпочтительнее.

AndroidiOS
8 лет назад
Mediamagnat
Илья 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров