UX / UI дизайн android и iOS приложения

Требуется разработка дизайна портала для iOS и android, далее планируется доработка под планшеты. Ориентировочно 25 разных экранов и около 40 с незначительными отличиями т.е. не более 20-30-%.Результат работ нужно будет сдавать в векторе (скетч или иллюстратор). В скетче предпочтительнее.