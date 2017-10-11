Разработать моб. дизайн для сайта

Хочу написать первый отзыв этому плохому человеку который не выполнил условия и еще выманил денег! Заказал разработку мобильной версии сайта, был указал срок исполнения 1-2 дня соответстввенно к своему дедлайну я успевал, заявленные сроки 1-2 дня выполнены небыли на 7 день он начал что то делать и делать с помощью кривых сервисов которые делают из Дескоп версии сайта - кривую моб. версию, я от этого отказался, предоплату 2300р мне отказался вернуть, уговорил меня закончить проект под предлогом, что он мне сделает верстку за 3000р со сроком 1-2 дня, в итоге прошло 5 дней, на связь не выходит, наплевав на все что он должен был сдать! Я потерял свои деньги в размере 4600р, и в общем проект с пустя 2 недели не закончен! Кстати те макеты которые он сдал в psd требуют серьезной дороботки, моб. версия весит 14,2 мб :)))))))) И на связь он больше не выходит!!!!!!!! Все нужно править самому! Я не рекомендую этого исполнителя, хотя и исполнителем назвать его нельзя! Отстой в общем!!! Потрачены деньги и время зря! Очень растроился что такие люди есть в этом мире!!!