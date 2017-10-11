нужен дизайн мобильного приложения,ТЗ в прикрепленном. В будущем возможны доработки за доп плату
Разработать моб. дизайн для сайта
Разработать адаптивный дизайн для сайта
под разрешение: Мобильный и Планшет
Так же можете предложить вариант создания моб. дизайна с нуля
Прикреплены все фото что есть, остальные взять с интернета
Товар: BaByliss PRO Perfect Curl
Выбранный исполнитель
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