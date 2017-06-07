Разработка дизайна мобильной версии сайта

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт26 заявок782 просмотра
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Разработка дизайна мобильной версии сайта http://www.pricechina.ru/

Сайт на данный момент респонсивный, но есть необходимость в разделении версий.

Особое внимание обратить на страницы:

Должен быть полностью сохранет функционал поиска гаджетов и адаптирован под мобильные устройства
6 лет назад
guest_14941659934351
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад