Сделать четкую большую иконку из маленькой

у меня есть концепт одной страницы нужно по примеру дорисовать все остальное концепт прикрепляю к проекту работать нужно срочно и много там где то 20 экранов может поменьше экраны рисуем с вайерфрейма http://www.fullservice.co.il/wireframe/babysitter/babysitter.html#registration_client все нужные экраны прорисованы в такой форме, то есть ...