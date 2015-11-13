Сделать четкую большую иконку из маленькой

$5
Дизайн мобильных приложенийЗавершен5 заявок464 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно четко прорисовать большую иконку 1024х1024 px. для мобильного приложения

Нечеткий исходник во вложенном файле или на странице приложения.

8 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
willb0rg
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Всё сделано на высшем уровне. Благодарю.
Спасибо за сотрудничество! Успехов в делах и приятного дня!