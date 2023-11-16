Нужно сделать рескин мобильной игры ..сама игра маленькая пишите
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Треба створити промо для додатку ТБ платформи. 7 промо у різних розмірах (2-3 розміри на одне промо). Формат PNG, всі три розміри одного промом разом не мають перевищувати 1,5 мб. Більш детально у DM
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