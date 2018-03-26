UI дизайн мобильного приложения

Для существующего приложения, нужно разработать ряд "обучающих" шагов/инструкцию для первого контакта с пользователем после установки. Тематика приложения e-commerce , более подробное обсуждение с потенциальным исполнителем. Заявки рассматриваю только от проверенных дизайнеров с отзывами и портфолио.