UI дизайн мобильного приложения

$190
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт21 заявка385 просмотров
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Надо сделать UI дизайн (кликабельный) для мобильного приложения.

Есть предварительный UX дизайн - будет предоставлен исполнителю проекта.  

Описание задач и требования - в прикрепленном файле.

Этапы работы:

  • Черновая сборка. Надо будет собрать все экраны вчерне, со всеми элементами и логикой; связать все экраны, сделав кликабельный прототип. Так мы сможем проверить логику,  все механики и креативные идеи. Срок - до 6 мая.
  • Предварительный дизайн. Сделать дизайн основных экранов для утверждения стиля. Срок - до 8 мая.
  • Финальный дизайн и прототип. Срок - 12 мая.
  • Нарезка всех элементов для программиста - 15 мая.
Дизайн мобильного приложения
5 лет назад
nazimragimov
58 летКанада
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад