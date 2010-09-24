Аэрография или винил Hyundai Sonata 2011

$150
Дизайн продукцииЗакрыт18 заявок1076 просмотров
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#1$100
#2$50

Интересует яркий дизайн данного авто (аэрография или винил)

Машина светло-серая + панорамная крыша (черная)

диски с черными и серыми спицами (подбирал также из соображений серый + черный )

поэтому интересуют темные тона.

фотографию выложил только для того что бы показать модель авто и цвет, будет хорошо если работы будут произведены на фотографиях лучшего качества. модель в гугле - Hyundai Sonata 2011

13 лет назад
Sonata2011
Влад 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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