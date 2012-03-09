Дизайн этикеток для безалкогольной продукции

Компания-производитель безалкогольной продукции (газированные напитки, питьевая вода, сокосодержащие напитки) ищет удаленного сотрудника для постоянной проектной работы.

Задача: разработать дизайн этикеток и визуализацию в комплексе с бутылкой/пробкой для 5 серий напитков.

Есть несколько вариантов бутылок, необходимо разработать к ним этикетки и оформить подачу.

Дизайн должен иметь выраженную коммуникацию и уникальную для сегмента идею.

Полное ТЗ вышлем потенциальному исполнителю.

Пожелания к исполнителю:

Возможность работать в рабочее время. Абстрактное мышление и развитое невербальное общение. Желание работать до победного конца и умение воспринимать критику.