Приветствую! Необходимо сделать дизайн мешка для соли, во вложении ТЗ. По предоплате не работаю, в сервисе давно, имею перс Веб-мани. Предложения рассматриваю только от дизайнеров с портфолио и ...
Дизайн флаера и подарочного сертификата
Добрый день. Нужно создать дизайн флаера и подарочного сертификата для сайта спортивных товаров http://inov8-ukraine.com.ua.
Основная продукция компании Inov-8: трейловая обувь, одежда и экипировка и кроссовки для кроссфита.
Флаер будет вложен в пакеты участников спортивной выставки SportExpo Spring 2016 перед киевским полумарафоном. Цель флаера - проинформировать участников о продукции компании и привлечь посетить стенд.
Подарочный сертификат будет вручаться на гонке по ориентированию KPI Race
Флаер
1) Флаер двусторонний
2) Размер флаера 210х95 мм
Первая сторона
- логотип
- информирует о трейловой обуви и одежде
- размещен текст: "Ультралегкая трейловая обувь и экипировка"
- размещен мужчина спортсмен в одежде Inov-8. Он бежит по трейловой трассе в жаркую погоду. Пример фото, которые можно использовать ниже. Можете найти свое! Важно, чтобы это был спортсмен в Inov-8!
http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/INOV-8_6251-Resized-2MB-1024x683.jpg
http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/IMG_0904-1024x683.jpg
http://barefootinc.com.au/wp-content/uploads/2015/04/Race-Ultra-jacket-action.jpg
- Размещено фото кроссовок Race Ultra 270 в цвете Lime/Blue. Вы можете использовать фото из сети в любом ракурсе. Пример http://inov8-ukraine.com.ua/p171225184-race-ultra-270.html
Вторая сторона
- логотип
- информирует об обуви для фитнеса и кроссфита
- размещен текст: "Уникальные кроссовки для фитнеса и кроссфита"
- размещен мужчина или женщина спортсмен, который тренируется в боксе и выполняет кроссфит упражнения. Пример фото ниже:
http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/Screen-Shot-2015-07-09-at-16.35.02-1024x689.png
http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/Screen-Shot-2015-05-01-at-15.31.06-1024x6721.png
http://barefootinc.com.au/wp-content/uploads/2015/01/235-denae-rope-246x300.jpg
http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-03-at-12.47.59.png
https://images.sportsshoes.com/product/I/INO712/INO712_400_6.jpg
- размещено фото кроссовок F-Lite 235 Grey/Blue/Orange в любом ракурсе. Пример http://inov8-ukraine.com.ua/p201800342-lite-235-ss16.html
Подарочный сертификат
Размер: 150х100
Подарочный сертификат на получение бесплатного лонгслива
- для мужчин http://inov8-ukraine.com.ua/p173450790-base-elite-black.html
- для женщин http://inov8-ukraine.com.ua/p173450791-base-elite-barberry.html
Оформлен минималистично. Предпочтительно цвета: белый, черный.
- Логотип
- размещено фото лонгслива. Одна версия с мужским и вторая с женским
- текст: "Лонгслив Inov-8 Base Elite LS в подарок"
Вторая сторона сертификата
Размещен текст:
Сертификат дает право на получение лонгслива Inov-8 Base Elite LS в магазине http://inov8-ukraine.com.ua. При отсутствии нужного размера сертификат может быть обменян на одежду или аксессуары, которые не превышают стоимость лонгслива.
Уважаемые дизайнеры! Принимаю ваши предложения по улучшению и вопросы. С радостью отвечу. По ссылке логотип в векторе: https://drive.google.com/file/d/0B0MkSuV6rIMvVUUzalJ2eTBGWXc/view?usp=sharing
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