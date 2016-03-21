Дизайн флаера и подарочного сертификата

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок415 просмотров

Добрый день. Нужно создать дизайн флаера и подарочного сертификата для сайта спортивных товаров http://inov8-ukraine.com.ua.

Основная продукция компании Inov-8: трейловая обувь, одежда и экипировка и кроссовки для кроссфита.

Флаер будет вложен в пакеты участников спортивной выставки SportExpo Spring 2016 перед киевским полумарафоном. Цель флаера - проинформировать участников о продукции компании и привлечь посетить стенд.

Подарочный сертификат будет вручаться на гонке по ориентированию KPI Race

Флаер

1) Флаер двусторонний

2) Размер флаера 210х95 мм

Первая сторона

- логотип

- информирует о трейловой обуви и одежде

- размещен текст: "Ультралегкая трейловая обувь и экипировка"

- размещен мужчина спортсмен в одежде Inov-8. Он бежит по трейловой трассе в жаркую погоду. Пример фото, которые можно использовать ниже. Можете найти свое! Важно, чтобы это был спортсмен в Inov-8!

http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/INOV-8_6251-Resized-2MB-1024x683.jpg

http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/IMG_0904-1024x683.jpg

http://barefootinc.com.au/wp-content/uploads/2015/04/Race-Ultra-jacket-action.jpg

- Размещено фото кроссовок Race Ultra 270 в цвете Lime/Blue. Вы можете использовать фото из сети в любом ракурсе. Пример http://inov8-ukraine.com.ua/p171225184-race-ultra-270.html

Вторая сторона

- логотип

- информирует об обуви для фитнеса и кроссфита

- размещен текст: "Уникальные кроссовки для фитнеса и кроссфита"

- размещен мужчина или женщина спортсмен, который тренируется в боксе и выполняет кроссфит упражнения. Пример фото ниже:

http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/Screen-Shot-2015-07-09-at-16.35.02-1024x689.png

http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/Screen-Shot-2015-05-01-at-15.31.06-1024x6721.png

http://barefootinc.com.au/wp-content/uploads/2015/01/235-denae-rope-246x300.jpg

http://www.inov-8.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-03-at-12.47.59.png

https://images.sportsshoes.com/product/I/INO712/INO712_400_6.jpg

- размещено фото кроссовок F-Lite 235 Grey/Blue/Orange в любом ракурсе. Пример http://inov8-ukraine.com.ua/p201800342-lite-235-ss16.html

Подарочный сертификат

Размер: 150х100

Подарочный сертификат на получение бесплатного лонгслива

- для мужчин http://inov8-ukraine.com.ua/p173450790-base-elite-black.html

- для женщин http://inov8-ukraine.com.ua/p173450791-base-elite-barberry.html

Оформлен минималистично. Предпочтительно цвета: белый, черный. 

- Логотип

- размещено фото лонгслива. Одна версия с мужским и вторая с женским

- текст: "Лонгслив Inov-8 Base Elite LS в подарок"

Вторая сторона сертификата

Размещен текст:

Сертификат дает право на получение лонгслива Inov-8 Base Elite LS в магазине http://inov8-ukraine.com.ua. При отсутствии нужного размера сертификат может быть обменян на одежду или аксессуары, которые не превышают стоимость лонгслива. 

Уважаемые дизайнеры! Принимаю ваши предложения по улучшению и вопросы. С радостью отвечу. По ссылке логотип в векторе: https://drive.google.com/file/d/0B0MkSuV6rIMvVUUzalJ2eTBGWXc/view?usp=sharing

HTMLWordPress
9 лет назад
bankovskyihor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$15
2 дня
Все отлично, быстро и качественно.
Приятно работать с Игорем! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн мешка для соли

    $15

    Приветствую! Необходимо сделать дизайн мешка для соли, во вложении ТЗ. По предоплате не работаю, в сервисе давно, имею перс Веб-мани. Предложения рассматриваю только от дизайнеров с портфолио и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать листовку А6

    Нужна листовка формата А6, односторонняя, яркая и привлекательная. На листовке пару фраз, логотип и может пару фоток товара (женские сумочки). Нужно качественно и недорого) Оплата по факту!

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн листовки

    Нужно сделать дизайн листовки формата А6(двухсторонняя). Приблизительные тексты предоставлю. Тематика - хостинг. Требования к макету http://art-teh.kiev.ua/podacha-maketov/trebovaniya-k-maketam/ Указывайте цены и сроки.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Визитка 2 стороны

    Нужна визитная карточка. 2 стороны, белый фон, тексты На визитке 3 наших логотипа (.cdr) Предлагайте цены. Спасибо!

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет футболки

    Нужно сделать макет футболки. Футболка белая, женская. Спереди логотип А4 на груди, прикреплен в файле. Сзади А4 -  мотоцикл  и надпись Driving a Bike is an Art (те слова что с большой буквы красным, остальные ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн пакета, буклета

    Здравствуйте. Есть 2 простые задачи: нарисовать дизайн пакета (банан 20*30) - с одной стороны лого, с другой купальник и надпись. Картинка того, что точно хотелось бы есть, нужно просто перенести в програму.  Собрать буклет ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PSD в формат евролистовки

    В приложении к проекту прикрепленные файлы лицевой и оборотной сторон флаера в формате PSD.  Их нужно, скажем так подготовить к отправке в типографию. Формат, размер и что там еще нужно. Сделать нужно сегодня.

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать дизайн буклета

    $15

    Необходимо сделать верстку дизайна евробуклета . Текст задан в виде фотографии. Надо выбрать необходимый текст на буклет.Фотографии даны.Возможно будет больше фотографий.Нужен необычный и современный буклет.

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Художественное оформление лайтбокса для кофейни

    $40

    ТЗ лайтбокс:Изобразить 7 кофейных зерен (+1 в запасе выберем какой из персонажей будет ярче и харизматичный) в качестве представителей разных стран: Колумбия Куба Мексика ЯпонияБразилия Индия Ямайка Италия Есть готовые идеи, как они должны выглядеть,озвучу исполнителю - проект авторский. Прорисовка поверхностная, все ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад