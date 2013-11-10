Дизайн лифлета и плаката

Здравствуйте коллеги!

Для нашего клиента необходимо сделать дизайн лифлетов и плаката А3. (в одном стиле)

Информации к сожалению не так много... Текст, лого. Фотоматериалов нет, необходимо подобрать из бесплатных фотобанков.

по срокам: 30.09-01.10 - сдача макета.

по стоимости: 3 000 руб. за лифлет и плакат.

Работаем без предоплаты, оплата поэтапно:

1. предоставляете эскиз, джпег среднего качества (читабельный текст);

2. получаете предоплату 50%;

3. высылаете файлы печатного качества;

4. получаете оставшиеся 50%

Рассматриваем возможность работы с дизайнером на постоянной основе, на удаленке.

Александр