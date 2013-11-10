Дизайн лифлета и плаката

Нужно сделать баннер и листовку для кафе. От вас цена и сроки.Подробности выбранному исполнителю.
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Здравствуйте коллеги!
Для нашего клиента необходимо сделать дизайн лифлетов и плаката А3. (в одном стиле)
Информации к сожалению не так много... Текст, лого. Фотоматериалов нет, необходимо подобрать из бесплатных фотобанков.
по срокам: 30.09-01.10 - сдача макета.
по стоимости: 3 000 руб. за лифлет и плакат.
Работаем без предоплаты, оплата поэтапно:
1. предоставляете эскиз, джпег среднего качества (читабельный текст);
2. получаете предоплату 50%;
3. высылаете файлы печатного качества;
4. получаете оставшиеся 50%
Рассматриваем возможность работы с дизайнером на постоянной основе, на удаленке.
Александр
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