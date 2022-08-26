Требуется разработать макет продающего поста для Instagram, рекламирующего вакансию мастера ногтевого сервиса в студию красоты. Учитывайте стиль и требования к дизайну для привлечения целевой аудитории.
Дизайн листовки для кондитерской
Нужно сделать дизайн листовки формата а5 и подготовить к печати. Желательно использовать цвета шоколада для фона. Фотографии и информацию предоставлю.
Выбранный исполнитель
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