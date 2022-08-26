Дизайн листовки для кондитерской

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка44 просмотра

Нужно сделать дизайн листовки формата а5 и подготовить к печати. Желательно использовать цвета шоколада для фона. Фотографии и информацию предоставлю. 

3 года назад
guest_16614415826096
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitry22187
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$6
1 день
Escrow
Очень хороший, ответственный, исполнитель, все понравилось, сделано в сроки, понял все мои пожелания.
Приятный заказчик. Четко сформулировал тз и быстро отвечал

Заявки фрилансеров

Dmitry22187
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад

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