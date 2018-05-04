Дизайн листовок в векторе

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, уважаемые!

Необходимо сделать дизайн пяти листовок и одной стойки для них в векторе.

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1Vf9FCU79oNljXlKtmn1NiqxkZQZDWXFY9wUPtvYy3kA/edit

Листовки должны быть современные, в стиле сайта http://want.forteapps.com/index.html

Срок до 10 мая. Прошу указывать цену сразу.

6 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн сертификатов

    $10

    Нужно разработать дизайн подарочных сертифмкатов на 500 грн 1000 грн 2000грн 5000 грн для покупки тура Ретификаты будут напечатаны на пластиковых картах Нужен креативный дизайн в современном стиле с красивым шрифтом

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн календаря на 2019 г

    Нужен дизайн квартального календарь на трех пружинах. [list][*]Рекламный постер 297*210 мм [*]Календарный блок 297*140 мм (3шт)[*]Общий размер календаря 297*810 мм[*]Рекламное поле 297*60 мм (3 шт)[/list]Цена: 3000 грн за работу !Нужна красивая и стильная шапка. Возможно использование наших изображений или ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн корпоративных открыток

    [b]Нужны я[/b]ркие красочные поздравительные открытки с лого компании для публикации на корпоративном сайте, в социальных сетях и рассылки постоянным клиентам в качестве поздравлений. [b]РАЗМЕР [/b]960*462пикселя. Предусмотреть  место для написания поздравлений (смотреть ниже пример). Кол-во: 25 штук Цена: 1250,00 грн

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Этикетка для топливных брикетов RUF

    Нужна этикетка-вкладыш для топливных брикетов RUF Дизайн яркий , запоминающийся, простой и т.д. -продукт светлый, этикетка должна выделяться -размер А4 -текста немного, но отражающий продукт -текст о продукте (где используют т.д.) в интернете полно. -текст о производителе(предоставлю)размер ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать макет для печати (корпоративного штампа)

    Добрый день. Задача – изготовить макет для печати (корпоративного штампа), с элементами: – Логотипа (будет предоставлен в векторе) – Защитных элементов  – Названия компании – Страны компании. Срок сдачи: 09.05 – до обеда.  Размер отпечатка: 38 мм.  В проекте указывать стоимость и прикладывать ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно разработать дизайн магнитов

    $20

    Нужно разработать дизайн 15 магнитов. Магниты круглой формы диаметр 7 см для выдачи туристам которые едут в тур. Тема: Египет, Турция, Испания, Тунис, Шри Ланка, Таиланд,  Болгария, Кипр, Греция, ОАЕ, Греция, Европа. Карпати, Львів, Закарпаття, Дизай может быть шаблоным. Требования: ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Дизайн и макет упаковки

    Нужен дизайн и макет коробки (пример прикреплен). Хотелось бы видеть два вариант (с печатью в один цвет и в два). Размеры, фирменный цвет, текст надписей и лого вышлю исполнителю. На выходе нужны примеры коробки (как будет выглядеть) и ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макет воблера

    $20

    Нужен воблер,  думали в виде рубля, на нем разместить логотип Мокке (он во вложении)  и написать  Самая выгодная цена (тоже обыграть)

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Совмещенный ракурс

    Необходимо  оперативно сделать  совмещенный ракурс (два ракурса, Gold and Black), Full HD, пример как должно быть прилагается. Просьба присылать заявки с адекватной ценой и указанием времени на исполнение.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад