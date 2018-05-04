Разработать дизайн сертификатов

Нужно разработать дизайн 15 магнитов. Магниты круглой формы диаметр 7 см для выдачи туристам которые едут в тур. Тема: Египет, Турция, Испания, Тунис, Шри Ланка, Таиланд, Болгария, Кипр, Греция, ОАЕ, Греция, Европа. Карпати, Львів, Закарпаття, Дизай может быть шаблоным. Требования: ...
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Нужно разработать дизайн подарочных сертифмкатов на 500 грн 1000 грн 2000грн 5000 грн для покупки тура
Ретификаты будут напечатаны на пластиковых картах
Нужен креативный дизайн в современном стиле с красивым шрифтом
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Необходимо оперативно сделать совмещенный ракурс (два ракурса, Gold and Black), Full HD, пример как должно быть прилагается. Просьба присылать заявки с адекватной ценой и указанием времени на исполнение.Завершен6 лет назад
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Необходимо разработать дизайн каталога для косметических товаров. Каталог должен быть в виде конструктора, что бы при появлении новых товаров их можно было без проблем в ставить в каталог и отправить на печать.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт6 лет назад
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Привет коллеги! Компания производитель винилового напольного покрытия организовываетконкурс на дизайн упаковочной коробки для своей продукции. Дизайнеру участвующему в конкурсе необходимо предоставить 2 макета 1) Макет для Винилового покрытия с пробкой [url=https://vinilam.ru/all_catalog/gibrid_corck/]https://vinilam.ru/all_catalog/gibrid_corck/[/url] 2) Макет для Винилового покрытия с паркетным узором[url=https://vinilam.ru/all_catalog/pvh_plitka_kleevoy_zamok/]https://vinilam.ru/all_catalog/pvh_plitka_kleevoy_zamok/[/url] К ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад
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