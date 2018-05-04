Разработать дизайн сертификатов

$10
Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок384 просмотра
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Нужно разработать дизайн подарочных сертифмкатов на 500 грн 1000 грн 2000грн 5000 грн для покупки тура

Ретификаты будут напечатаны на пластиковых картах

Нужен креативный дизайн в современном стиле с красивым шрифтом

6 лет назад
astev
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$18
3 дня
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