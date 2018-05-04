Нужно разработать дизайн магнитов

$20
Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок236 просмотров
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Нужно разработать дизайн 15 магнитов.

Магниты круглой формы диаметр 7 см для выдачи туристам которые едут в тур.

Тема: Египет, Турция, Испания, Тунис, Шри Ланка, Таиланд,  Болгария, Кипр, Греция, ОАЕ, Греция, Европа.

Карпати, Львів, Закарпаття,

Дизай может быть шаблоным.

Требования: красивые фоны светлые яркие, наличие нашего логотипа и красивый шрифт надписи 

6 лет назад
astev
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
nata_kp
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Не понравилось сотрудничество. Большинство фонов я искала в интернете самостоятельно. Нет креативного подхода у дизайнера. Сроки затянулись. Когда я утвердила макеты и нужны были исходники срочно - дизайнер пропала на пару дней.
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