Нужно разработать дизайн магнитов

Нужен дизайн и макет коробки (пример прикреплен). Хотелось бы видеть два вариант (с печатью в один цвет и в два). Размеры, фирменный цвет, текст надписей и лого вышлю исполнителю. На выходе нужны примеры коробки (как будет выглядеть) и ...
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Нужно разработать дизайн 15 магнитов.
Магниты круглой формы диаметр 7 см для выдачи туристам которые едут в тур.
Тема: Египет, Турция, Испания, Тунис, Шри Ланка, Таиланд, Болгария, Кипр, Греция, ОАЕ, Греция, Европа.
Карпати, Львів, Закарпаття,
Дизай может быть шаблоным.
Требования: красивые фоны светлые яркие, наличие нашего логотипа и красивый шрифт надписи
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