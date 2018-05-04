Разработать макет для печати (корпоративного штампа)

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок217 просмотров
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Добрый день.

Задача – изготовить макет для печати (корпоративного штампа), с элементами:

– Логотипа (будет предоставлен в векторе)

– Защитных элементов 

– Названия компании

– Страны компании.

Срок сдачи: 09.05 – до обеда. 

Размер отпечатка: 38 мм. 

В проекте указывать стоимость и прикладывать ссылку на примеры работ. 

Оплата через Qiwi Кошелек или на карту. 

6 лет назад
vitalikroslakov
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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