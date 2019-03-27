Дизайн корпоративных открыток

Нужно разработать дизайн подарочных сертифмкатов на 500 грн 1000 грн 2000грн 5000 грн для покупки тура Ретификаты будут напечатаны на пластиковых картах Нужен креативный дизайн в современном стиле с красивым шрифтом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны яркие красочные поздравительные открытки с лого компании для публикации на корпоративном сайте, в социальных сетях и рассылки постоянным клиентам в качестве поздравлений.
РАЗМЕР 960*462пикселя.
Предусмотреть место для написания поздравлений (смотреть ниже пример).
Кол-во: 25 штук
Цена: 1250,00 грн
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