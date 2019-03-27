Дизайн корпоративных открыток

Нужен дизайн и макет коробки (пример прикреплен). Хотелось бы видеть два вариант (с печатью в один цвет и в два). Размеры, фирменный цвет, текст надписей и лого вышлю исполнителю. На выходе нужны примеры коробки (как будет выглядеть) и ...