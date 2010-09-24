Дизайн новогодней открытки

Необходимо дизайнерское оформление выставочного стенда в едином стиле компании, а также дизайн раздаточных материалов (буклеты, брошюры и т.д.) Срок 1 неделя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть утвержденная стилистика (открытка из продукции компании). Формат - открытка домик.
Стиль ближе к фешн, возможно понадобиться рисовать от руки. (силуэт елочки например :))
Подробности выбранному кандидату.
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