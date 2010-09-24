Дизайн новогодней открытки

$50
Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок306 просмотров
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Есть утвержденная стилистика (открытка из продукции компании). Формат - открытка домик.

Стиль ближе к фешн, возможно понадобиться рисовать от руки. (силуэт елочки например :))

Подробности выбранному кандидату.

13 лет назад
novoh
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
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