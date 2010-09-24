Дизайн новогодней открытки

Нужно разработать дизайн коробочки для подарочного сертификата, по примеру в скрепке. В коробочке - пластиковая карточка - подарочный сертификат на полет на шаре. http://www.nashare.in.ua/ Также затем нужно будет сделать эти коробочки. Коробка может быть и меньше. Главное - ...