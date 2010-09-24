Оформление вставки

Интересует яркий дизайн данного авто (аэрография или винил) Машина светло-серая + панорамная крыша (черная) диски с черными и серыми спицами (подбирал также из соображений серый + черный ) поэтому интересуют темные тона. фотографию выложил только для того что ...
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Необходимо дизайнерское оформление выставочного стенда в едином стиле компании, а также дизайн раздаточных материалов (буклеты, брошюры и т.д.)
Срок 1 неделя
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