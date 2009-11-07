Дизайн подарочной карты-карты оплаты и упаковки

Нужно разработать упаковку для жареных семечек. Бриф пришлю по запросу. сроки сжатые.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Существует проект по телефонным напоминаниям. К нему планируется выпустить продукт - подарочный сертификат на определенное количество напоминаний (скорее всего 21 или 31). С помощью карты, зайдя на сайт можно активировать купленные напоминания и выбрать их время и предмет (собственно, что именно напоминать).
Продаваемые подарочные карты-сертификаты планируется позиционировать как возможность выработки нужной человеку привычки. По известным психологическим исследованиям, действие, повторенное человеком каждый день в течении ~21 дня переходит в привычку. Т.е. "если вы или друг хотите начать бегать по утрам - купите наш сертификат и каждое утро, в назначенное вами для пробежки время, вам позвонит наш профессионал и напомнит вам о вашем намерении отправится на пробежку. Более того, он сделает все возможное во время звонка, чтобы вы все же исполнили намерение и вышли на пробежку". "Если вашему коллеге не по себе из-за постоянных опозданий и ему тяжело вставать - подарите ему нашу карту и ему будут целый месяц напоминать о том, что пора ложиться спать... или пора вставать". Ну и так далее с любым действием, которое хотим сделать привычкой.
Карта может быть упакована в конверт, небольшую картонную коробку, что-то другое: необычное, яркое и притягательное.
1. Нужно придумать дизайн самой карты (91×59 мм без обреза, «навылет» по 2,5 мм с каждой стороны). Лицевая сторона - тут полный простор для ваших идей: вплоть до названия (или можно использовать что-то из списка ключевых слов-слоганов: "отличная привычка", "к хорошему привыкаешь быстро "..). Можно использовать абстракции, любые цвета, фигуры, можно фотки людей на утренней пробежки... вообще что угодно, но для достижения эффекта, обозначенного ниже в "критерии отбора". Оборотная сторона - там номер карты и пин-код под стирающейся полосой с кратким описанием сервиса.
2. подумать над форматом и придумать дизайном упаковки (или, если возможно удачно использовать дизайн карты - использовать его). Например карта может быть в чем-то необычном и недорогом, соответствующем тематике одной из общеизвестных привычек или общему понятию "полезной привычки".
Критерии отбора:
1. четкая ассоциативная связь с "полезная привычка" и " необычный/интересный подарок". Нужно чтобы человеку, держащему в руках упаковку с картой хотелось попробовать сервис, подарить его кому-то.
2. позитивные эмоции, "положительное впечатление".
3. чтобы цепляло и запоминалось, бросалось в глаза на полке в супермаркете.
4. стоимость работы
Предложения по дизайну (из которых можно более-менее точно увидеть, что получится при последующей работе) и стоимости полной разработки скидывайте, пожалуйста, на feeddy ((at)) gmail .com
Любые вопросы вы можете также задать по указанному адресу почты или по телефону: +7 926 5412582.
Надеемся, что вам будет интересна работа над данным проектом.
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