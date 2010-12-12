Дизайн упаковки молочной продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок336 просмотров

Нужно срочно разработать дизайн этикетки молочной продукции.

Сроки сжатые.

Предпочтение опыт разработки упаковки + качественные иллюстрации.

Возможно постоянное сотрудничество.

Присылайте заявочки и портфолио.

14 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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