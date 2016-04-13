Каталог - листовка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен15 заявок191 просмотр

Требуется создать мини католог - листовку для продажи квартир в маленьком доме.

Чуть подробнее:

Весь каталог должен быть на белом фоне (пример one.pdf).

Вверху по всей ширине нудно добавить фоновую картинку с сайта (bg_head1), только она должна быть не очень широкая.

Слева анимация дома или фото после ремонта, внизу план квартир.

Справа описание дома

и внизу справа информация для инвестора.

Более подробно обсудим в личке.

Начальные материалы прикрепляю, фото дома и точные планы квартир будут позже

Материалы: Скачать

9 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу, все сделано по ТЗ. Ирина всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству!
Все ОК!

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн упаковки.

    Добрый день. Ищу дизайнера, который сможет разработать красивый, "богатый", отличающийся от всех дизайн упоковки масла сливочного. Убедительная просьба, дизайнеры, которые не работали с дизайном упаковок, просьба не беспокоить. Экономьте свое и мое время. ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн флаера и подарочного сертификата

    Добрый день. Нужно создать дизайн флаера и подарочного сертификата для сайта спортивных товаров http://inov8-ukraine.com.ua. Основная продукция компании Inov-8: трейловая обувь, одежда и экипировка и кроссовки для кроссфита. Флаер будет вложен в ...

    HTMLWordPress
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн мешка для соли

    $15

    Приветствую! Необходимо сделать дизайн мешка для соли, во вложении ТЗ. По предоплате не работаю, в сервисе давно, имею перс Веб-мани. Предложения рассматриваю только от дизайнеров с портфолио и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать листовку А6

    Нужна листовка формата А6, односторонняя, яркая и привлекательная. На листовке пару фраз, логотип и может пару фоток товара (женские сумочки). Нужно качественно и недорого) Оплата по факту!

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн листовки

    Нужно сделать дизайн листовки формата А6(двухсторонняя). Приблизительные тексты предоставлю. Тематика - хостинг. Требования к макету http://art-teh.kiev.ua/podacha-maketov/trebovaniya-k-maketam/ Указывайте цены и сроки.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Визитка 2 стороны

    Нужна визитная карточка. 2 стороны, белый фон, тексты На визитке 3 наших логотипа (.cdr) Предлагайте цены. Спасибо!

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет футболки

    Нужно сделать макет футболки. Футболка белая, женская. Спереди логотип А4 на груди, прикреплен в файле. Сзади А4 -  мотоцикл  и надпись Driving a Bike is an Art (те слова что с большой буквы красным, остальные ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн пакета, буклета

    Здравствуйте. Есть 2 простые задачи: нарисовать дизайн пакета (банан 20*30) - с одной стороны лого, с другой купальник и надпись. Картинка того, что точно хотелось бы есть, нужно просто перенести в програму.  Собрать буклет ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PSD в формат евролистовки

    В приложении к проекту прикрепленные файлы лицевой и оборотной сторон флаера в формате PSD.  Их нужно, скажем так подготовить к отправке в типографию. Формат, размер и что там еще нужно. Сделать нужно сегодня.

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать дизайн буклета

    $15

    Необходимо сделать верстку дизайна евробуклета . Текст задан в виде фотографии. Надо выбрать необходимый текст на буклет.Фотографии даны.Возможно будет больше фотографий.Нужен необычный и современный буклет.

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад