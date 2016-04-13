Каталог - листовка

Требуется создать мини католог - листовку для продажи квартир в маленьком доме.

Чуть подробнее:

Весь каталог должен быть на белом фоне (пример one.pdf).

Вверху по всей ширине нудно добавить фоновую картинку с сайта (bg_head1), только она должна быть не очень широкая.

Слева анимация дома или фото после ремонта, внизу план квартир.

Справа описание дома

и внизу справа информация для инвестора.

Более подробно обсудим в личке.

Начальные материалы прикрепляю, фото дома и точные планы квартир будут позже

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