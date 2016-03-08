Дизайн упаковки.

Добрый день.

Ищу дизайнера, который сможет разработать красивый, "богатый", отличающийся от всех дизайн упоковки масла сливочного.

Убедительная просьба, дизайнеры, которые не работали с дизайном упаковок, просьба не беспокоить. Экономьте свое и мое время. В личку не писать, исключительно отвечайте на проект.

Более подробное обсуждение при личной переписке и ознакомления с вашим портфолио.

PS нужен дизайнер с креативным мышлением и вкусом!