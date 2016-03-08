Дизайн упаковки.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок211 просмотров

Добрый день.

Ищу дизайнера, который сможет разработать красивый, "богатый", отличающийся от всех дизайн упоковки масла сливочного.

Убедительная просьба, дизайнеры, которые не работали с дизайном упаковок, просьба не беспокоить. Экономьте свое и мое время. В личку не писать, исключительно отвечайте на проект.

Более подробное обсуждение при личной переписке и ознакомления с вашим портфолио.

PS нужен дизайнер с креативным мышлением и вкусом!

9 лет назад
kempo
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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