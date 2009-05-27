# 1 — $

Нужно разработать дизайн упаковки для туалетной бумаги с названием "Мягкая магия".

Предыдущий конкурс прошел не удачно, те варианты, которые там были - начальство не одобрило....

Дополняю:

Картинку выкладывать плоской

Точный размер рулона мне не известен, но он будет стандартным

Информация о производителе будет только текстовой, без логотипов.

Так же должно быть место под штрих-код