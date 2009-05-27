Нужно разработать дизайн упаковки.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт58 заявок2886 просмотров
#1$

Нужно разработать дизайн упаковки для туалетной бумаги с названием "Мягкая магия".

Предыдущий конкурс прошел не удачно, те варианты, которые там были - начальство не одобрило....

Дополняю:

Картинку выкладывать плоской

Точный размер рулона мне не известен, но он будет стандартным

Информация о производителе будет только текстовой, без логотипов.

Так же должно быть место под штрих-код

16 лет назад
erbolsyn
Ast 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Победитель конкурса

Dmitrok
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Dmitrok
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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