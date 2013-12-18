Отрисовка прототипа товара

Надо отрисовать кухонный миксер (форму дам позже) не сложной модели.

Элементы дизайна: пластик и метал.

Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио.

Убедительная просьба в личку не писать и оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

Оплата по факту.