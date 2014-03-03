Нарисовать этикетку.

Здраствуйте! Мне надо сделать дизайн наклейки на упаковку 10,5см на 7,5см для продажи зеленого кофе. На ней должен быть размещен мой логотип+фотография зеленых кофейных зерен (например) и надпись - ЗЕЛЕНА КАВА, с ...