Нарисовать этикетку.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок214 просмотров

Есть эскиз, (цвета, шрифт и расположение) по нему нужно нарисовать этикетку.

Срок один день. Цена 10 у.е.

11 лет назад
maka11
Олеся 
51 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Все отлично, красиво и качественно.
Хороший заказчик - от сотрудничества только положительные впечатления. Минимальное количество замечаний. Оплата в срок. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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