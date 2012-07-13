PDF каталог

Требуется ОПЫТНЫЙ исполнитель, который готов сделать каталог нагрузочного оборудования (если этот делаете хорошо - я Вам даю второй и третий!!! обратите внимание, то есть работой Вас загружу).

Предыдущий исполнитель сам отказался от работы в связи с тем, что не сможет выполнить. Поэтому нужен человек, который уже верстал ПДФ каталога (чтобы потом можно было отдать в печать) и который готов "вникнуть" в суть вопроса, то есть сайт, а не тупо скопировать данные с него и сказать, что всё ок.

Нужен дизайн на базе сайтовского (там сильный дизайн), вот сам сайт www.npo-ens.com

Всего страниц должно быть 16-18. С Вас требуется разработка первой страницы, оглавления, далее информация по производству, складу (это всё на сайте уже сделано, то есть ничего писать не надо даже, тупо скомпилировать информацию КРАСИВО и ГРАМОТНО. Далее вставляем каталог продукции (аналогичный тому что в приложении, только по 4 товара на страницу, всего товаров 24 штуки). Далее делаем страницу с преимуществами ну и там уже по ходу разберёмся.

В связи с тем, что написано в начале о предоплате речь быть не может. Только ПОЭТАПНАЯ. То есть вначале Вы можете набросать грубый эскиз или сделать 1 страницу каталога, если всё ок, работаем дальше.

На работу желательно 4-5 дней, не более. И только если Вы реально понимаете что нужно сделать. Бездумная работа мне не интересна. Сумму также назначайте РЕАЛЬНУЮ, а не запредельную.