Работа с САПР Ассоль

Программа САПР Ассоль

Необходим оформить комплект постельного белья нашими расцветками тканей и потом их самостоятельно менять. Пытались сделать в 3D – результат не очень понравился. Посоветовали программу Ассоль.

Кто нибудь сталкивался с работой в этой программе? Очень необходим специалист

Необходимо сделать в ней натяжку текстур на фотографию комплекта постельного белья! Очень срочно!

256-247-491

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