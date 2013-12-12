Разработка дизайна конверта для карты-абонемента

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Завершен1 заявка111 просмотров

Для карты-абонемента необходимо разработать презентабельный конверт.Пример - http://edna.ua/plasticcards/upakovka-kart/

11 лет назад
afedos
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$25
1 день
Как всегда на высоте! Рекомендую.
Всегда рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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