Нужно разработать дизайн подарочных сертифмкатов на 500 грн 1000 грн 2000грн 5000 грн для покупки тура Ретификаты будут напечатаны на пластиковых картах Нужен креативный дизайн в современном стиле с красивым шрифтом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать редизайн макета этикетки в связи с изменением упаковки и объёма продукта.
У продукта две этикетки - первая верхняя на крышке банки, вторая на боковой части банки.
Исходник макета необходимо будет сделать в кореле.
- Похожие заказы
- $10Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые! Необходимо сделать дизайн пяти листовок и одной стойки для них в векторе. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Vf9FCU79oNljXlKtmn1NiqxkZQZDWXFY9wUPtvYy3kA/edit Листовки должны быть современные, в стиле сайта http://want.forteapps.com/index.html Срок до 10 мая. Прошу указывать цену сразу.Дизайн продукции8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн квартального календарь на трех пружинах. [list][*]Рекламный постер 297*210 мм [*]Календарный блок 297*140 мм (3шт)[*]Общий размер календаря 297*810 мм[*]Рекламное поле 297*60 мм (3 шт)[/list]Цена: 3000 грн за работу !Нужна красивая и стильная шапка. Возможно использование наших изображений или ...Завершен5 лет назад
[b]Нужны я[/b]ркие красочные поздравительные открытки с лого компании для публикации на корпоративном сайте, в социальных сетях и рассылки постоянным клиентам в качестве поздравлений. [b]РАЗМЕР [/b]960*462пикселя. Предусмотреть место для написания поздравлений (смотреть ниже пример). Кол-во: 25 штук Цена: 1250,00 грнЗавершен5 лет назад
Нужна этикетка-вкладыш для топливных брикетов RUF Дизайн яркий , запоминающийся, простой и т.д. -продукт светлый, этикетка должна выделяться -размер А4 -текста немного, но отражающий продукт -текст о продукте (где используют т.д.) в интернете полно. -текст о производителе(предоставлю)размер ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Задача – изготовить макет для печати (корпоративного штампа), с элементами: – Логотипа (будет предоставлен в векторе) – Защитных элементов – Названия компании – Страны компании. Срок сдачи: 09.05 – до обеда. Размер отпечатка: 38 мм. В проекте указывать стоимость и прикладывать ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно разработать дизайн 15 магнитов. Магниты круглой формы диаметр 7 см для выдачи туристам которые едут в тур. Тема: Египет, Турция, Испания, Тунис, Шри Ланка, Таиланд, Болгария, Кипр, Греция, ОАЕ, Греция, Европа. Карпати, Львів, Закарпаття, Дизай может быть шаблоным. Требования: ...Закрытнет даты
Нужен дизайн и макет коробки (пример прикреплен). Хотелось бы видеть два вариант (с печатью в один цвет и в два). Размеры, фирменный цвет, текст надписей и лого вышлю исполнителю. На выходе нужны примеры коробки (как будет выглядеть) и ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо оперативно сделать совмещенный ракурс (два ракурса, Gold and Black), Full HD, пример как должно быть прилагается. Просьба присылать заявки с адекватной ценой и указанием времени на исполнение.Завершен6 лет назад
Нужно разработать шаблон визитки, пример во вкладке.Завершен6 лет назад