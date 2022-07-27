Редизайн наклейки на продукт (у векторі)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен24 заявки689 просмотров

Є дизайн старої наклейки (у векторі).

Ось так виглядає сам дизайн: https://drive.google.com/file/d/1LnKw0iZrgbxZBzbt-wvENTxmYXpvzz6x/view?usp=sharing

Тут потрібно освіжити дизайн, поставити новий логотип - всі деталі розпишу в ТЗ.

Логотип у векторі є.

3 года назад
sirzhant
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
3 года назад
$35
3 дня
Анна чудово зрозуміла ТЗ та виконала саме те, що і було потрібно. Буду продовжувати співпрацювати в подальшому :) Однозначно рекомендую!
Рада була співпраці. Зрозуміле завдання, вчасна оплата. Рекомендую як дуже гарного та порядного замовника! Буду рада і подальшим новим завданням. Мої найкращі рекомендації.

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