Рекламная брошюра

Добрый день,

Требуется разработать настольную брошюру, в виде книжки и пирамидки.

С информацией о мобильном приложении,

Краткое содержание брошюры:

"Установи приложение WWay и имей возможность:

Подключатся к всемирной паутине нажатием одной кнопки.

Получать скидки.

Получать самые интересные новости и предложения от заведения .

Делится впечатлениями."

Также ссылка на сайт с которого они смогут его скачать, http://wway.org и qr код

На брошюрке так же требуется предусмотреть свободное место для номера столика.

Номер столика будет клеится в виде наклейки,

Наклейки то же требуется разработать таким образом что бы они сочетались с брошюрой.

Логотип и QR код прилагаю.

Напишите стоимость и сроки этой работы.

Заранее благодарен!