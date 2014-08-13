Надо нарисовать/создать - 2 рекламных Флайера - А4 - 2 линии сгиба 1) тема - автомобильные запчасти и компоненты 2) тема - логистика - морская и авто перевозка
Рекламная брошюра
Добрый день,
Требуется разработать настольную брошюру, в виде книжки и пирамидки.
С информацией о мобильном приложении,
Краткое содержание брошюры:
"Установи приложение WWay и имей возможность:
Подключатся к всемирной паутине нажатием одной кнопки.
Получать скидки.
Получать самые интересные новости и предложения от заведения .
Делится впечатлениями."
Также ссылка на сайт с которого они смогут его скачать, http://wway.org и qr код
На брошюрке так же требуется предусмотреть свободное место для номера столика.
Номер столика будет клеится в виде наклейки,
Наклейки то же требуется разработать таким образом что бы они сочетались с брошюрой.
Логотип и QR код прилагаю.
Напишите стоимость и сроки этой работы.
Заранее благодарен!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $130
Нужно нарисовать в формате, в котором можно это потом отправить в типографию, карты для игры "Мафия". О самой игре можно почитать здесь - http://www.printplay.ru/kartochnaya-igra-mafiya-karty/. Нужен дизайн: 1) Рубашка карты ...Дизайн продукции3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $5
Нужно нарисовать круглую стрелочку в иллюстратореДизайн продукции18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Для службы доставки шашлыков требуется разработать дизайн буклета и визитки, наш сайт http://www.piknikdoma.ru/ , город Ижевск! Буклет размером А4, деленный на три, на лицевой стороне написать доставка кавказского шашлыка на углях или кавказский шашлык ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт11 лет назад
Создать дизайн-макет дисконтной карты согласно ТЗ. На данный момент это макет-пример, в дальнейшем его будем доделывать до готового к печати макета.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Сделать понравившуюся мне защитную сетку на бланк,Дизайн продукции10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать дизайн для печати на пакет с двух сторон, с предоставлением нашей текстовой информации.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно создать дизайн кредитной карты, соотношение сторон учесть обычной карты...поля 2-2,5 мм в цвет фона. Дизайн для сисадмина. фон - консольный вывод какой то терминала остальное на ваше усмотрение... нельзя использовать ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Обложка будет использоваться в журнале. "Коробка" для продажи услуги по экологической проверке помещений (в первую очередь квартир). Проверки проводятся на наличие радиации, паров ртути, электромагнитного и шумового загрязнения и т.д. Название компании ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайнер на постоянную работу. Дизайн от визиток до наружной рекламы, изготовление макетов для газеты. Нагрузка 50 - 100 макетов в месяцДизайн продукции27 заявокЗакрыт11 лет назад