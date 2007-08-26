Шашки

$5
Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок271 просмотр
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Нужны фишки для игры “Шашки”,

Bид: сверху.

цвет: черный, белый

Формат файла: Photoshop, чтоб был прозрачный фон. (лучше всего " psd ")

16 лет назад
Elmut
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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