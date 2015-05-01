Требуется создать мини католог - листовку для продажи квартир в маленьком доме. Чуть подробнее: Весь каталог должен быть на белом фоне (пример one.pdf). Вверху по всей ширине нудно ...
Создание нового дизайна для косметической продукции
Необходимо создать новый дизайн тары для косметической продукции, а также дизайн пакетов. При дизайне необходимо чтоб дизайнер сам понимал возможную себестоимость реализации своих макетов. Сайт интернет магазина - uspix.ua
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