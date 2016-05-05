Необходимо разработать фирменную визитку для дизайн студии. Можно что-то почерпнуть из шаблона сайта либо сделать что-то свое. Приветствуются визитки с прозрачными фоном, либо необычной формы. Вообщем, рассмотрю все предложения. сайт, ...
Статичный баннер для полиграфии
На баннере для полиграфии использовать:
- логотип
- адрес/тел
- светлые тона
- что бы не было картинок пляжа
- описание направлений: хатха йога, йога в воздухе-йога, 23-женские практики, йога ода
Размер баннера 200*142мм - горизонтальный
Приложенная картинка image.png - как клиенту не понравилось.
Характеристики баннера по окончанию конкурса и выбора победителя
200*142мм - горизонтальный
200*72мм - горизонтальный
Требования к макету - качество для полиграфии - картинки желательно от 300dpi...
Формат - TIFF или PDF + исходник на всякий случай...
Разные фоны и элементы если понадобится - https://yadi.sk/d/62FE-Y6Ohhbvz
Победитель конкурса
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