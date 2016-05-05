Статичный баннер для полиграфии

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок613 просмотров
#1$25

На баннере для полиграфии использовать:

  • логотип
  • адрес/тел
  • светлые тона
  • что бы не было картинок пляжа
  • описание направлений: хатха йога, йога в воздухе-йога, 23-женские практики, йога ода
Все в ваших руках. Приветствуется любые идеи

Размер баннера 200*142мм - горизонтальный

Приложенная картинка image.png - как клиенту не понравилось. 

Характеристики баннера по окончанию конкурса и выбора победителя

200*142мм - горизонтальный

200*72мм - горизонтальный 

Требования к макету - качество для полиграфии - картинки желательно от 300dpi...

Формат - TIFF или PDF + исходник на всякий случай...

Разные фоны и элементы если понадобится - https://yadi.sk/d/62FE-Y6Ohhbvz

9 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

lacri4naja
Маргарита 
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
#1
Из 25 претендентов была выбрана именно Маргарита. Выполнила работу качественно. Оперативно внесла правки. Сотрудничаю дальше и всем советую!
Задачи поставлены четко, правки по делу, оплата проведена в срок. Рекомендую всем работать с таким заказчиком.

Заявки фрилансеров

lacri4naja
Маргарита 
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
#1

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