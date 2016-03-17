Акционный плакат

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок199 просмотров

Магазин товаров для творчества и хендмейд. Нужен акционный плакат формата А4. Суть акции: покупаете 3 товара четвертый в подарок.

9 лет назад
_NadyaI_
Надежда 
43 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров