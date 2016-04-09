Разработать дизайн визитки - подготовить макет к печати

Нужно нарисовать дизайн визитки по готовому наброску.

Визитка двусторонняя, с одной стороны текст на русском, с другой - на английском.

Подготовить pdf макет для печати в типографии.

Фиксированная цена за работу - 10$ или эквивалент в любой валюте по курсу.

Заявки без примеров работ рассматриваться не будут.