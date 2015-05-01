Разработка дизайна для буклета

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  2. Дизайн продукции
Закрыт21 заявка221 просмотр

Добрый день!

Нужно разработать дизайн буклета-гормошки. Размер - Лист формата А4 с двух сторон. Текст есть.  Цветовая гамма и стилистика должны соответствовать сайту - http://reabilitaciya.su/ .

9 лет назад
alkanfell91
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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