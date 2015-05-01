Необходимо создать новый дизайн тары для косметической продукции, а также дизайн пакетов. При дизайне необходимо чтоб дизайнер сам понимал возможную себестоимость реализации своих макетов. Сайт интернет магазина - uspix.ua
Разработка дизайна для буклета
Добрый день!
Нужно разработать дизайн буклета-гормошки. Размер - Лист формата А4 с двух сторон. Текст есть. Цветовая гамма и стилистика должны соответствовать сайту - http://reabilitaciya.su/ .
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