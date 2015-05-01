Оформить постеры тематические для юридического офиса.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок221 просмотр

Сделать красивый дизайн постеров для оформления офиса.  Картины 100 на 70, чтобы красиво смотрелись на стенах.

9 лет назад
dvdufkhb
Николай 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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