Необходимо создать новый дизайн тары для косметической продукции, а также дизайн пакетов. При дизайне необходимо чтоб дизайнер сам понимал возможную себестоимость реализации своих макетов. Сайт интернет магазина - uspix.ua
Печать на документах
Добрый вечер!
Ищу мастера для создания надписи на печати.
На ней нужно написать название фирмы по кругу и лого в середине (лого имеется в svg формате)
Выбранный исполнитель
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