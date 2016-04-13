Печать на документах

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок156 просмотров

Добрый вечер!

Ищу мастера для создания надписи на печати.

На ней нужно написать название фирмы по кругу и лого в середине (лого имеется в svg формате)

9 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо! Сделано отлично :)
Совместно сделали все как нужно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад