Разработать дизайн коробки для вакуумных мешков для хранения одежды

Очень доволен работой с Александром. Особенно понравилось то, что он работал фактически "в реальном времени" то есть, я даю правки и он сразу же их вносит. Все заминки, были за мной - он работал так быстро что я не всегда успевал давать обратную связь. Также всегда давал несколько решений одной и тож за задачи - было очень удобно, я просто тыкал пальцем а то, что больше нравилось. Рекомендую Александра!