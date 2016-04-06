Разработать дизайн коробки для вакуумных мешков для хранения одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка158 просмотров

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11STbLwLLrVvWy_UahkMGjRBcRfaA32xdLuWMdyDMY28/edit?usp=sharing

Сроки - 5 дней с учетом моей обратной связи

Бюджет - договорной

9 лет назад
marasik
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bloginalex
Александр 
52 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$30
2 дня
Очень доволен работой с Александром. Особенно понравилось то, что он работал фактически "в реальном времени" то есть, я даю правки и он сразу же их вносит. Все заминки, были за мной - он работал так быстро что я не всегда успевал давать обратную связь. Также всегда давал несколько решений одной и тож за задачи - было очень удобно, я просто тыкал пальцем а то, что больше нравилось. Рекомендую Александра!
Отличный заказчик! Приятно сотрудничать, четкая постановка задачи, предельно понятное тз и своевременная оплата гарантированы. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

bloginalex
Александр 
52 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание нового дизайна для косметической продукции

    Необходимо создать новый дизайн тары для косметической продукции, а также дизайн пакетов. При дизайне необходимо чтоб дизайнер сам понимал возможную себестоимость реализации своих макетов. Сайт интернет магазина - uspix.ua

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн визитки - подготовить макет к печати

    $10

    Нужно нарисовать дизайн визитки по готовому наброску. Визитка двусторонняя, с одной стороны текст на русском, с другой - на английском. Подготовить pdf макет для печати в типографии. Фиксированная цена за ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайна для буклета

    Добрый день! Нужно разработать дизайн буклета-гормошки. Размер - Лист формата А4 с двух сторон. Текст есть.  Цветовая гамма и стилистика должны соответствовать сайту - http://reabilitaciya.su/ .

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Каталог - листовка

    Требуется создать мини католог - листовку для продажи квартир в маленьком доме. Чуть подробнее: Весь каталог должен быть на белом фоне (пример one.pdf). Вверху по всей ширине нудно ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн упаковки.

    Добрый день. Ищу дизайнера, который сможет разработать красивый, "богатый", отличающийся от всех дизайн упоковки масла сливочного. Убедительная просьба, дизайнеры, которые не работали с дизайном упаковок, просьба не беспокоить. Экономьте свое и мое время. ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн флаера и подарочного сертификата

    Добрый день. Нужно создать дизайн флаера и подарочного сертификата для сайта спортивных товаров http://inov8-ukraine.com.ua. Основная продукция компании Inov-8: трейловая обувь, одежда и экипировка и кроссовки для кроссфита. Флаер будет вложен в ...

    HTMLWordPress
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн мешка для соли

    $15

    Приветствую! Необходимо сделать дизайн мешка для соли, во вложении ТЗ. По предоплате не работаю, в сервисе давно, имею перс Веб-мани. Предложения рассматриваю только от дизайнеров с портфолио и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать листовку А6

    Нужна листовка формата А6, односторонняя, яркая и привлекательная. На листовке пару фраз, логотип и может пару фоток товара (женские сумочки). Нужно качественно и недорого) Оплата по факту!

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад