Разработка дизайн-концепции годового отчета

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Разработка дизайн-концепции годового отчета, в том числе спояснительной запиской с описанием предлагаемой дизайн-концепции

Разработка дизайн-концепции годового отчета включает в себя:

1. разработка макета обложки на основании предложенной дизайн-концепции;

2. разработка макета внутреннего блока на основаниипредложенной дизайн-концепции:

2.1. разработка макета шмуц-титула;

2.2. разработка макета для двух стандартных разворотов (втом числе отображение основных информационных модулей: заголовки, подзаголовки,

текст, вставки-кейсы, вставки «ключевые цифры», таблицы, графические

изображения и инфографика, перекрестные ссылки);

2.3. разработка макета для разворота, содержащей карту«География бизнеса и состав дивизиона».

 

Дизайн концепция должна учитывать фирменный стиль.

Основная идея при разработке концепции – «Объединяя потенциалы».

 

Срок выполнения работ – до 19.03.2016 20:00 мск.

Исключительные права на результат работ передаетсяисполнителем заказчику в момент оплаты работ.

Просьба при отправке предложений указывать стоимость.

9 лет назад
elvas23
Элина 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
2 отзыва

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