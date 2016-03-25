Дизайн наклейки

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок620 просмотров
#1$70

Требуется наклейка. Будет размещаться на баках различного размера. См. фото1 и 2 с габаритами и цветом. Реальный цвет поверхности RAL5017. По PANTONE не знаю.

Нужно:

1. Разработать форму и размер, гармонично подходящие к обоим размерам баков. Предполагаю, что примерно площадь наклейки должна быть от 60 до 100 кв.сантиметров.

2. Разработать  дизайн основываясь на следующей информации.

До недавнего времени баки поставлялись из Италии ипокупатели к ним привыкли, как к итальянским. Теперь они изготавливаются в России, но с использованием итальянской мембраны (это основной компонент, находится внутри бака). Задача стоит сохранить связь с итальянским происхождением,но не нарушать закон и не вызвать на себя обвинений в обмане потребителей.

а) Текст нужен следующий:

-логотип Aquario (фир.стиль и логотип на фото3),

-текст "PRESSURE TANK",

-текст "EPDM membrane"

-текст "made in Italy"

Нужно оформить так, чтоб было некое двучтение: если читатьвсе вместе, то можно прочесть, что  всё

сделано в Италии: Aquario pressure tank EPDM membrane made in Italy.

Если читать врозь, то получится, что  только мембрана сделана в Италии: Aquario pressure tank / EPDM membrane made in Italy. Разделение должно быть заметным, но не резким, чтобсохранить двучтение.

б) Цвета:

- должно гармонично смотреться на синем баке.

- логотип может быть это белый, синий (С100,M20,Y0,K0  или небольшие вариации в синих тонах) и черный.

- Нравится итальянский триколор. Хотя с синим фоном бака,вероятно не очень просто  сочетать, чтоб

глаза не раздражало, но тем не менее хотелось бы его явное или неявное

присутствие в дизайне.

в) Эмблемы сертификатов 3 шт. расположить где-то ближе ктексту "EPDM membrane", поскольку они только к мембране и относятся.

Внимание!!! Последняя дата приема работ 25 МАРТА!!!  

9 лет назад
max_p83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1
Разрабатывался макет наклейки. От сотрудничества с Евгением только самые положительные впечатления. Задача выполнена на отлично.
Все четко и по сути! Рекомендую!

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gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1