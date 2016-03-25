Дизайн наклейки

# 1 — $ 70

Требуется наклейка. Будет размещаться на баках различного размера. См. фото1 и 2 с габаритами и цветом. Реальный цвет поверхности RAL5017. По PANTONE не знаю.

Нужно:

1. Разработать форму и размер, гармонично подходящие к обоим размерам баков. Предполагаю, что примерно площадь наклейки должна быть от 60 до 100 кв.сантиметров.

2. Разработать дизайн основываясь на следующей информации.

До недавнего времени баки поставлялись из Италии ипокупатели к ним привыкли, как к итальянским. Теперь они изготавливаются в России, но с использованием итальянской мембраны (это основной компонент, находится внутри бака). Задача стоит сохранить связь с итальянским происхождением,но не нарушать закон и не вызвать на себя обвинений в обмане потребителей.

а) Текст нужен следующий:

-логотип Aquario (фир.стиль и логотип на фото3),

-текст "PRESSURE TANK",

-текст "EPDM membrane"

-текст "made in Italy"

Нужно оформить так, чтоб было некое двучтение: если читатьвсе вместе, то можно прочесть, что всё

сделано в Италии: Aquario pressure tank EPDM membrane made in Italy.

Если читать врозь, то получится, что только мембрана сделана в Италии: Aquario pressure tank / EPDM membrane made in Italy. Разделение должно быть заметным, но не резким, чтобсохранить двучтение.

б) Цвета:

- должно гармонично смотреться на синем баке.

- логотип может быть это белый, синий (С100,M20,Y0,K0 или небольшие вариации в синих тонах) и черный.

- Нравится итальянский триколор. Хотя с синим фоном бака,вероятно не очень просто сочетать, чтоб

глаза не раздражало, но тем не менее хотелось бы его явное или неявное

присутствие в дизайне.

в) Эмблемы сертификатов 3 шт. расположить где-то ближе ктексту "EPDM membrane", поскольку они только к мембране и относятся.

Внимание!!! Последняя дата приема работ 25 МАРТА!!!