Нужно создать визитку, имеется логотип и шрифт, по анаглогии с которым нужно сделать
Дизайн наклейки
Требуется наклейка. Будет размещаться на баках различного размера. См. фото1 и 2 с габаритами и цветом. Реальный цвет поверхности RAL5017. По PANTONE не знаю.
Нужно:
1. Разработать форму и размер, гармонично подходящие к обоим размерам баков. Предполагаю, что примерно площадь наклейки должна быть от 60 до 100 кв.сантиметров.
2. Разработать дизайн основываясь на следующей информации.
До недавнего времени баки поставлялись из Италии ипокупатели к ним привыкли, как к итальянским. Теперь они изготавливаются в России, но с использованием итальянской мембраны (это основной компонент, находится внутри бака). Задача стоит сохранить связь с итальянским происхождением,но не нарушать закон и не вызвать на себя обвинений в обмане потребителей.
а) Текст нужен следующий:
-логотип Aquario (фир.стиль и логотип на фото3),
-текст "PRESSURE TANK",
-текст "EPDM membrane"
-текст "made in Italy"
Нужно оформить так, чтоб было некое двучтение: если читатьвсе вместе, то можно прочесть, что всё
сделано в Италии: Aquario pressure tank EPDM membrane made in Italy.
Если читать врозь, то получится, что только мембрана сделана в Италии: Aquario pressure tank / EPDM membrane made in Italy. Разделение должно быть заметным, но не резким, чтобсохранить двучтение.
б) Цвета:
- должно гармонично смотреться на синем баке.
- логотип может быть это белый, синий (С100,M20,Y0,K0 или небольшие вариации в синих тонах) и черный.
- Нравится итальянский триколор. Хотя с синим фоном бака,вероятно не очень просто сочетать, чтоб
глаза не раздражало, но тем не менее хотелось бы его явное или неявное
присутствие в дизайне.
в) Эмблемы сертификатов 3 шт. расположить где-то ближе ктексту "EPDM membrane", поскольку они только к мембране и относятся.
Внимание!!! Последняя дата приема работ 25 МАРТА!!!
Победитель конкурса
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