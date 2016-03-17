Создание 3D обложки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт8 заявок166 просмотров

Приветствую всех! Необходимо сделать 3D обложку для электронной книги. Все детали в ТЗ. Также есть скан рисунка. На нем я примерно набросал что и как. ТЗ и рисунок покажу выбранному исполнителю. Жду ваших предложений.

9 лет назад
Dimesha_San
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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