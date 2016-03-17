Необходимо создать новый дизайн тары для косметической продукции, а также дизайн пакетов. При дизайне необходимо чтоб дизайнер сам понимал возможную себестоимость реализации своих макетов. Сайт интернет магазина - uspix.ua
Создание 3D обложки
Приветствую всех! Необходимо сделать 3D обложку для электронной книги. Все детали в ТЗ. Также есть скан рисунка. На нем я примерно набросал что и как. ТЗ и рисунок покажу выбранному исполнителю. Жду ваших предложений.
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